South Florida Sun Sentinel'in Ira Winderman'a göre Miami Heat, eski NBA veteranı Caron Butler'ı, başantrenör Erik Spoelstra'nın kadrosunda yardımcı koç olarak işe alıyor.



Butler, 2002 yılında Miami tarafından Draft'ta 10'uncu sırada seçilerek lige girmişti. 2018'de emekli olduğunu duyurmadan önce Butler, 14 sezon boyunca sekiz takımda forma giymişti.



Winderman'a göre Butler, Spoelstra'nın kadrosuna katılmasıyla ilgili olarak, "Bu, her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Yapmam gereken iş buymuş gibi hissettim." şeklinde konuştu.



Butler, Washington Wizards'ın bir üyesiyken, 2007 ve 2008'de iki kez All-Star seçilmiş ve 2011'de Dallas Mavericks ile bir NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



40 yaşındaki oyuncu en son 2015-16 sezonunda Sacramento Kings forması giymişti.



