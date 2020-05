Caron Butler detaylı anlattı: Kobe ile 'bayılma' antrenmanı!

Eski NBA oyuncusu Caron Butler, Shaquille O'Neal'ın Los Angeles Lakers'dan ayrılmasından sonra, Kobe Bryant'ın "bayılma" antrenmanının hikayesini anlattı.



Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın Ocak ayında vefat etmesinden bu yana, onunla birlikte oynayan veya ona karşı oynayan her oyuncu, kendisinin onlar için ne anlama geldiğiyle ilgili farklı anılara sahip olduklarını anlattılar. Eski Lakers forveti Butler da bu kişilerden biriydi.



Butler, Los Angeles'ta Bryant ile sadece bir sezon oynamasına rağmen, kendisiyle ile yaşam boyu bir bağ kurmuştu ve bunun hayatı üzerindeki etkisinin, asla unutamayacağı bir şey olduğunu belirtmişti.



Butler, Tomer Azarly ile birlikte ClutchPoints'in 'Battle for LA' podcastine konuk oldu ve Kobe Bryant'la olan ilişkisinden, Shaq, Miami Heat'e takas olduğunda kendisinin de Lakers'a takas olmasından sonra, Kobe ile arasındaki ilk etkileşimden ve birkaç farklı konudan konuştu.



"ÜZGÜNÜM DOSTUM, SHAQ BU!"



Butler, Lakers'a takas olma ve anlaşmayı duyduğundaki ilk tepkisi hakkında ayrıntılara şöyle girdi:



"Bu, basketbolun bir iş olduğunu ilk kez anladığım andı. Aslında Antigua'dan geliyordum ve Miami Heat için bir Basketball Without Borders etkinliği düzenlemiştim ve tüm bu takas haberlerini ve tartışmalarını görüyordum. İnsanlar o günleri hatırlar mı bilmiyorum, ama ESPN'e baktığınızda, çok büyük bir manşet vardı, 'Shaquille O'Neal Miami Heat'e geliyor olabilir' diye. Ve Stuart Scott'ın bunu rapor ettiğini görüyordunuz. Yine de ismimi hiç görmemiştim."



"'Sanırım buraya geliyor' demiştim (Butler, Miami'deydi). Brian Grant falan takaslanacak yazıyordu. Ben de 'Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sonsuza kadar buradayım. Beni Heat draft etti.' diyordum. Ve sonra aniden adımı görmüştüm ve 'Bu ne anlama geliyor?' demiştim. Sonra Pat Riley'den bana bir telefon gelmişti ve 'Üzgünüm dostum, Shaq bu. Yapmak zorundaydım.' demişti."



"YARIN BAYILIYORUZ, BURADA OL"



Butler'ın Lakers'a takası resmi hale geldikten sonra, genç oyuncu, Bryant'ın yanında oynamak için Los Angeles'a gittiği gerçeğini kavramaya başlamıştı:



"Üzülmüştüm, çünkü o iki yıl içinde organizasyonla kişisel bir bağ kuruyorsunuz. Oradan hiç ayrılmamıştım. Her zaman oradaydım ve dönüp Los Angeles'a gitmek zorunda kalmıştım, ki bu kötü bir şey değildi (gülüyor). Ama sanki 'Sırada ne var? Bunun için hazır mıyım?' durumu vardı. Los Angeles'a gidip basın toplantısına ulaşmıştım. Orada ağabeyim Kobe Bryant, beni bekliyordu. Önümüzde 130 milyon dolarlık büyük bir anlaşma imzalamıştı ve daha sonra biz de basın konferansımızı yapmıştık."



"Birçok insan çoğu zaman tatile gider. Emeklerinin karşılığı olduğu için, bunun tadını çıkarırlar. 'Çok çalış; sözleşme imzala' durumu. Çoğu insan, piyangoyu vurduğunda işi bırakır. Kobe öyle değil. Kobe tam oradaydı ve 'Yarın bayılıyoruz.' demişti. Ve ben de, 'O ne demek? Bayılma mı? O nedir?' demiştim. Kobe, 'Çalışacağız. Yarın burada ol.' demişti. Ben de 'Kaçta?' demiştim. O da '7 buçuk, 7:15 gibi burada ol. Oraya vardığımda, o çoktan gitmişti. Yaptıklarını yapıyordu."



"Bu bana, Kobe'nin çalışmalarının tanıtıldığı ilk an olmuştu. Çalışma ahlakını ve gerçek zamanlı olarak nasıl profesyonel olabileceğimi, bana gerçek anlamda tanıtmıştı."



"KOBE, MIAMI'DE ÖĞRENDİKLERİMİ DEVAM ETTİRMİŞTİ"



Caron Butler'ın Lakers'la olan zamanı kısa sürmüştü. Bryant'la olan yakın ilişkisine ve yükselişte bir yıldız olmasına rağmen, Lakers, Kwame Brown için bir anlaşma yaparak onu Washington Wizards'a takas etmeye karar vermişti. Geriye dönüp bakıldığında, bu muhtemelen akıllıca bir hareket değildi, ancak birkaç yıl sonra Pau Gasol için bir anlaşma yapılmıştı ve sonuçta Staples Center'ın tavanına iki tane daha şampiyonluk bayrağı eklenmişti.



Los Angeles'ta sadece bir sezon geçirmiş olmalarına rağmen, Kobe Bryant, Miami'de aynı tür bir mentörluk görmedikten sonra buna ihtiyaç duyan Butler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmıştı.



"İnsanlara her zaman, Miami'ye gittiğim dönemde Alonzo Mourning'in böbreğinin problemli olduğunu söylerim. Basketbol sahasında bulunamıyordu ve liderlik açısından yaptığı şeyleri yapamıyordu, bu yüzden yeniden yapılanmamız iş üzerindeyken gerçekleşiyordu, ancak her zaman kültür ve hazırlık süreci hakkında konuşmuşlardı. Basketbolumuzun uzun ömürlü olması için, bize tüm doğru şeyleri aşılıyorlardı. Biraz genç bir takımımız vardı. Ben, Lamar Odom, Dwayne Wade, Rasual Butler, huzur içinde yatsın, Sean Lampley ve çok daha fazlası".



"Sadece bize bazı şeyler öğretmeye çalışıyorlardı, ama Los Angeles'a vardığımda Kobe de benim için bunu yapıyordu. Sadece öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda bunu gerçekten yapıyor ve bize bunun ne olduğuna dair sonucun görünümünü veriyordu. Miami'de öğretileri almıştık, ama Kobe bize öğretileri ve dersleri aynı anda veriyordu ve gerçek zamanlı olarak takip ediyordu. Ve ayrıca, zaten bir şampiyondu, birçok kez All-Star olmuş ve All-NBA kadrolarında yer almıştı."



"Onda her şey vardı ve kendisi hep saygı duyduğum biriydi. Ben de hemen saygısını kazanmıştım çünkü hep oradaydım. Asla işten uzaklaşmadım ve bu yüzden sadece iyi takım arkadaşları değil, aynı zamanda basketbol dışında da çok iyi arkadaş olmuştuk."