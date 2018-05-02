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Carole'dan Terim'e: ''Dönmek istiyorum''

Sevilla'da kadro dışı kalan Lionel Carole, gelecek sezon Galatasaray'da oynamaya hazır olduğunu Fatih Terim'e iletti.

Kaynak: Fotomaç
Carole'dan Terim'e: ''Dönmek istiyorum''
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02 Mayıs 2018 11:26
Sezon başında kiralandığı La Liga temsilcisi Sevilla'da kadro dışı bırakılan Lionel Carole'dan Fatih Terim'e mesaj geldi.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan derbi maçını tribünden takip eden Fransız, Galatasaray'a dönmek istediğini belirtip, "Fatih Terim'in idman programı hazırlaması halinde İstanbul'da çalışmalara başlayacağım" dedi.

Lionel Carole, devre arasında Sevilla'nın hem Avrupa kupası hem de La Liga kadrosundan çıkarılmıştı.



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