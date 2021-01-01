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Carmelo'nun yeni prodüksiyon şirketi: 'Creative 7'

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony'nin, "Creative 7" isimli bir prodüksiyon şirketi kurduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony'nin, "Creative 7" isimli bir prodüksiyon şirketi kurduğu açıklandı.

Melo ve iş stratejisti Asani Swann'ın, Variety'ye göre halihazırda birkaç projeye sahip olan Creative 7 adlı bir içerik ve prodüksiyon şirketi kurduğu kaydedildi. Anthony'nin bu yeni girişim için WWE efsanesi, aktör ve yapımcı Dwayne "The Rock" Johnson'dan ilham aldığı kaydedildi.

Anthony, bu gelişmeyle ilgili "Doğrusu, Dwayne Johnson'ın bu işe yaklaşma biçimi oldukça eşsiz. İşini yapacağı, bir miras oluşturacağı ve yaptıklarını kendi adına konuşmasına izin vereceği bir yaklaşımla buna dahil oldu. Oyunu değiştirme yolunda sıkı çalışma ve kararlılık gösterdi ve tamamen kendine ait bir yol çizmeye devam etti." ifadelerini kullandı.

Creative 7'nin üzerinde çalıştığı projelerden biri, Jersey Four olarak bilinen ve ırkçılığa maruz kalarak, 1998'de polis tarafından New Jersey Turnpike'ta vurulan bir grup genç basketbolcunun hikayesini anlatma üzerine olacak.


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