Eski New York Knicks koçu Mike Woodson, eski Knicks yıldızı Carmelo Anthony'nin Knicks için uzun forvet pozisyonunda nasıl çok iyi performans gösterdiğini anlattı.



Woodson, Knicks koçluk pozisyonu için mevcut adaylardan biri ve bu gelişmenin ışığında, New York'taki ilk koçluk dönemini ve Anthony'nin bir uzun forvet olarak nasıl geliştiğine dair görüşlerini paylaştı.



Woodson, 2011-12 sezonunun ikinci yarısından 2013-14 sezonuna kadar Knicks'in koçluğunu yapmıştı ve 2012-13 sezonu, Knicks'in koçu olarak ilk sezonuydu. Woodson'un yaptığı ince ayarlardan biri, Anthony'yi uzun forvet pozisyonuna sokmaktı.



İlginç bir şekilde, Anthony bu pozisyonda kariyerinin en iyisi olan, maç başına 28.7 sayıyla oynamıştı. Woodson'un gözlemine göre, Anthony bu pozisyonda bir şölen yaşamıştı, çünkü o pozisyonda onu durduracak kimse yoktu:



"Oynatabileceğimiz dört numaralardan biraz daha kısaydı, bu yüzden gerektiğinde savunmada açığını kapatabileceğimizi düşünüyorduk. Ama o yıl bizim için çok iyi savunma oynamıştı. Ve diğer tarafta, ligde Carmelo Anthony'yi savunabilecek bir uzun forvet yoktu. Hiç yoktu. Ve bunu biliyorduk. İşte bu yüzden dört numara, o zamanki takımımız ve kendisi için çok güçlüydü. Melo dört numarada kendini aşmıştı. Ve birçok maç kazanmıştık."



O sezon Knicks 54 maç kazanmış ve Doğu'da ikinci olmuştu. Playofflarda ise Doğu Konferansı Yarı Finalleri'ne kadar gelmişlerdi.



