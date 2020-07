Carmelo'dan sosyal mesaj!: "Bu kadarı da fazla!"

"NEDEN BU KAVGADA OLDUĞUMUZU UNUTMAYIN!"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, SLAM dergisinin en son baskısında, sosyal adaletsizliği ve sistemik ırkçılığı konuk editör olarak nitelendirdi.Anthony ve oğlu Kiyan, 2012'de Black Lives Matter hareketine ilham veren, Trayvon Martin'in öldürülmesine atıfta bulunacak şekilde, siyah kapüşonlu sweatshirtler giyerek SLAM'ın kapağını süslediler.Baş editör olarak yazdığı mektupta Anthony, "Bu kadarı da fazla!" ifadelerini kullandı:Anthony'ye ek olarak, Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Oscar Robertson, Spencer Haywood ve Sheryl Swoopes gibi önemli efsaneler ve aktivistler de bu soruna katkıda bulunan isimler arasındaydılar.Anthony ve diğerleri için, bu sadece bir an değil, bir hareket:Birçok oyuncu, dikkatleri ırkçılıktan ve sosyal adaletten uzaklaştırmasından korktuğu için, NBA'in Orlando'da devam etmesine katılma konusunda tereddüt etmişti.Ancak, lig bu sorunları ele alma taahhüdü vermişti. Oyunculara, ilk dört gün boyunca "Black Lives Matter", "People to Power", "Say Their Names" ve "I Can't Breathe" gibi mesajların yer aldığı alternatif formalar giymelerine izin verileceği belirtilmişti.