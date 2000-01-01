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Carmelo'dan Muhammed Ali hikayesi!: "Kim olduğumu biliyordu!"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, boks efsanesi Muhammed Ali'nin ona nasıl ilham verdiğine dair bir hikaye paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, boks efsanesi Muhammed Ali'nin ona nasıl ilham verdiğine dair bir hikaye paylaştı.

Muhammed Ali'nin vefatından sonra bile diğer hayatlara etkisi, hala hissedilen bir durum.

Anthony, aktör Anthony Anderson ile birlikte "What's in Your Glass" YouTube serisine konuk oldu. 35 yaşındaki Blazers oyuncusu, Muhammed Ali ile tanıştığı zamanı ve o günden itibaren ona nasıl ilham verdiğini paylaştı:

"2003-2004'te, Fight Night video oyunu çıkmıştı ve kapağında Ali vardı. O dönem, tüm kapak sporcularını bir alanda topluyorlardı. Ben vardım, bokstan Muhammed Ali vardı, futboldan Marshall Faulk, kolej futbolu için Larry Fitzgerald vardı... Sadece kapak adamları için bir odaydı. Ve Ali içeri girdi. Bu noktada Muhammed Ali'nin beni tanımasının imkanı olmadığını düşünüyordum. Bayılmak istiyordum, ama sakinleşeyim dedim. Bana yaklaştı... Kulağıma şunu fısıldadı 'Yaptığın şeyi yapmaya devam et. Kim olduğunu biliyorum. Yaptığın şeylere bayılıyorum. Sakın durma. Büyüklük için çabalamaya devam et.' O anda, kimse bana bundan daha güçlü bir şey söyleyemezdi."


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