Carmelo'dan LaMelo'ya, "Melo" izni!

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un "Melo" adını kullanabileceğini söyledi.



Carmelo, Trail Blazers'ın geçtiğimiz gece Hornets'a karşı 24 üçlükle tarih yazdığı maçın sonrasında, yıldız çaylak LaMelo ile formalarını değiştirdi ve muhabirlerin ortak takma adları ile ilgili sorularına yanıt verdi.



Anthony, LaMelo'nun bu ismi kullanmasına izin verdiğini ve genç bir NBA oyuncusunun bu mirası sürdürdüğü için mutlu olduğunu belirtti:



"LaMelo'nun uzun süre bu oyunda yer alacak biri olduğunu düşünüyorum. Yani Melo adını kullanmaya devam edebilirsiniz. Yine de ben o konuya takılmayacağım. Benim için bu bir saygı meselesi. Bu isme sahip olması ve onu benimsemesi, onun için bir onurdur. Bu benim için bir onur, lütuf ve saygı göstergesidir. Onun yapmasını hoş karşılarım."



Ball ise, Anthony ile olan etkileşimiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Güzeldi. Yani karşılıklı bir sevgi ve saygı göstergesi oldu."



Anthony, dün gece Hornets'a karşı alınan 123-111'lik galibiyette altı üçlük isabeti kaydedip 29 sayıya ulaşırken, LaMelo maçı 30 sayı, sekiz asist, altı ribaund ve dört top çalma ile tamamlamıştı.



