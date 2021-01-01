Carmelo: "Yaşlı oluşumuza dair eleştirilere gülüp geçiyoruz"

Los Angeles Lakers veteranı Carmelo Anthony, kendisinin ve takım arkadaşlarının Lakers'ın yaşıyla ilgili duyulan şüpheleri umursamadığını açıkladı.



Lakers yaz aylarında kadrosuna birkaç veteran oyuncu eklemişti ve bu, birçok kişinin takımın bir NBA şampiyonluğu kazanmak için fazla yaşlı olup olmadığını sorgulamasına yol açmıştı.



Anthony, Complex'ten Adam Caparell ile yaptığı röportajda kendisinin ve takım arkadaşlarının, kadrolarının yaşıyla ilgili eleştirilere güldüğünü ve medyanın bu konuyu bir tartışma başlatmak için kullandığını anladıklarını söyledi:



"Dürüst olmak gerekirse, bence sizlerin 'Şöyle böyle olacaklar' demeniz oldukça kolay. Hem de çok. İnsanları bir tartışma başlatmak için gaza getiriyorsunuz. Her şeyin temeli bu. Biz de bunu anlıyoruz. İşiniz bu. Bunun farkındayız ve gülüp geçiyoruz. Herkesin bu konuda bir fikri var ve biz kendimizi biliyoruz.



Ne yapmamız ve nasıl yapmamız gerektiğinin farkındayız. Uğraşmamız gereken şeyler bunlar. Dışarıdan bizimle ilgili konuşanlar kolayca taraflı olabiliyorlar. Sizlerin de bunu sürdürmesi gerekiyor, çünkü daha fazla izleyici, tartışma ve beklenti sağlıyor. Ve eğer bu bir şampiyonlukla taçlanırsa, işin eğlenceli kısmı da o olacak."



Lakers, 30 yaş üstü on oyuncuyla NBA'deki en yaşlı kadroya sahip. 37 yaşındaki Melo takımın en yaşlısı olurken, kendisini 36 yaşındaki LeBron James ve Trevor Ariza takip ediyor.



