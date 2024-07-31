Oklahoma City Thunder'ın eski yıldızları Carmelo Anthony ve Paul George, takımla birlikteliklerinin yürümeme sebeplerini açıkladılar.



'7PM In Brooklyn' podcast'ine katılan George, eski takım arkadaşı Anthony ile Thunder'da birlikte geçirdikleri zamandan bahsettikleri bir sohbette bir araya geldi.



İkili, yanlış giden şeylere ve beklentilerin neden karşılanamadığına, şu sözlerle açıklık getirdi:



Anthony: "OKC'de hiçbir rolüm yoktu. Bunu kendim çözeyim istediler. Ben de bunu yapamayacağımı söylemiştim. Takımdaki 4. adam olmama rağmen hala bir sürü eleştiri alıyordum. Benden benchten gelmemi ve sözleşmemi değiştirmemi istemişlerdi, ben de bir sonraki sezon bunu yapamya hazırdım. Sonra playofflarda elendiğimizde büyük tepki görmüştük. Belki üç yıl birlikte kalmış olasydık, farklı şeyler olabilirdi."



George: "Tüm sürecin aceleye getirildiğini düşündüm, bir şeyler inşa edeceğimizi bekliyordum. Hemen bir üçlü bir araya getirildi ve koca bir sene antrenman kampı gibi geçti. Bence çok aceleye getirildi. Bir senemiz daha vardı."



Russell Westbrook'un Thunder döneminin son bölümünde şampiyonluk için mücadele etmesi adına son bir hamle olarak Anthony ile takas yapılmış, fakat bu üçlünün playofflarda elit takımlara meydan okuyabileceğine yönelik planları, ekibin Utah Jazz karşısında ilk turda elenmesiyle suya düşmüştü.





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