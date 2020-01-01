Carmelo: "Takıma farklı bir şey getiriyorum"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, takım için sahadaki olumlu etkisinden bahsetti.



Melo, ESPN'den Cassidy Hubbarth'a şu açıklamaları yaptı:



"Takıma farklı bir şey getiriyorum. Ekip için farklı bir liderlik türü gibi. Bir iş ahlakı ve adamların kendilerini rahat hissederek 'Vay be, Melo da böyle çalışıyor' dedikleri zihinsel bir uyarı getiriyorum.



Bunun bir domino etkisi olduğunu biliyorsunuz. Bunlar, bazılarının muhtemelen hiç yer almadığı ve tavsiye vermediği durumlarda, takımın deneyimine kattığım şeyler. Takımın yanında oluyorum."



Melo'nun sezon boyunca gösterdiği performans, takımda düzenli bir başlangıç kadrosu yeri kazanmasına yardımcı olmuştu. Zach Collins döndükten sonra, Melo kısa forvet pozisyonunda daha etkili oynamak için kilo verme çabası içine girmişti.



Carmelo bu sezon maç başına 15.4 sayı ortalamasının yanı sıra, 6.3 ribaund ortalaması da yakalamıştı. Ancak, bubble sezonunda ilerleme kaydetmiş ve sekiz sıralama maçında ortalama 16.5 sayı ile oynamıştı.



