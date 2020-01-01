Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Carmelo: "Takıma farklı bir şey getiriyorum"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, takım için sahadaki olumlu etkisinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, takım için sahadaki olumlu etkisinden bahsetti.

Melo, ESPN'den Cassidy Hubbarth'a şu açıklamaları yaptı:

"Takıma farklı bir şey getiriyorum. Ekip için farklı bir liderlik türü gibi. Bir iş ahlakı ve  adamların kendilerini rahat hissederek 'Vay be, Melo da böyle çalışıyor' dedikleri zihinsel bir uyarı getiriyorum.

Bunun bir domino etkisi olduğunu biliyorsunuz. Bunlar, bazılarının muhtemelen hiç yer almadığı ve tavsiye vermediği durumlarda, takımın deneyimine kattığım şeyler. Takımın yanında oluyorum."

Melo'nun sezon boyunca gösterdiği performans, takımda düzenli bir başlangıç kadrosu yeri kazanmasına yardımcı olmuştu. Zach Collins döndükten sonra, Melo kısa forvet pozisyonunda daha etkili oynamak için kilo verme çabası içine girmişti.

Carmelo bu sezon maç başına 15.4 sayı ortalamasının yanı sıra, 6.3 ribaund ortalaması da yakalamıştı. Ancak, bubble sezonunda ilerleme kaydetmiş ve sekiz sıralama maçında ortalama 16.5 sayı ile oynamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal