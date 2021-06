Carmelo, 'Sosyal Adalet Þampiyonu' ödülünün ilk sahibi!

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, "Kareem Abdul-Jabbar Sosyal Adalet Şampiyonu Ödülü"nün ilk sahibi oldu.



NBA bu ödülü, her sene "sosyal adaleti sürdürmek ve ligin yıllardır süren eşitlik, saygı ve katılım değerlerini korumak" adına bir oyuncuyu tanıma amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında oluşturmuştu.



Anthony, ESPN'in The Undefeated segmenti yazarı Marc J. Spears'a şunları söyledi:



"Bu çok büyük bir onur. Fark yaratma konusunda eşit derecede tutkulu oyuncularla dolu bir ligin parçası olduğum için çok şanslıyım. Bu yüzden Kareem ve seçim komitesi tarafından tanınmaktan gerçekten onur duyuyorum.



Bu ödülün, geçmişte marjinalize edilenleri veya sistematik olarak dezavantajlı durumda olanları daha iyi bir duruma getirme ve herkes için eşitlik ile adalet sağlama konusunda, herkesi kendi payına düşeni yapmaya teşvik etmesini umuyorum."



Ödülün diğer adayları olan Tobias Harris, Jrue Holiday, Harrison Barnes ve Juan Toscano-Anderson'a karşı galip gelmiş olan Anthony, 100.000 dolarlık ödülünü Portland Sanat Müzesi'nin Siyahi Sanatlar ve Deneyimler Girişimi'ne bağışladı.



Diğer dört finalistin her biri de seçtikleri bir hayır kurumuna bağışlamak için 25 bin dolar kazandılar.