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Carmelo, 'Sosyal Adalet Þampiyonu' ödülünün ilk sahibi!

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, "Kareem Abdul-Jabbar Sosyal Adalet Þampiyonu Ödülü"nün ilk sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, "Kareem Abdul-Jabbar Sosyal Adalet Þampiyonu Ödülü"nün ilk sahibi oldu.

NBA bu ödülü, her sene "sosyal adaleti sürdürmek ve ligin yýllardýr süren eþitlik, saygý ve katýlým deðerlerini korumak" adýna bir oyuncuyu tanýma amacýyla, geçtiðimiz Mayýs ayýnda oluþturmuþtu.

Anthony, ESPN'in The Undefeated segmenti yazarý Marc J. Spears'a þunlarý söyledi:

"Bu çok büyük bir onur. Fark yaratma konusunda eþit derecede tutkulu oyuncularla dolu bir ligin parçasý olduðum için çok þanslýyým. Bu yüzden Kareem ve seçim komitesi tarafýndan tanýnmaktan gerçekten onur duyuyorum.

Bu ödülün, geçmiþte marjinalize edilenleri veya sistematik olarak dezavantajlý durumda olanlarý daha iyi bir duruma getirme ve herkes için eþitlik ile adalet saðlama konusunda, herkesi kendi payýna düþeni yapmaya teþvik etmesini umuyorum."

Ödülün diðer adaylarý olan Tobias Harris, Jrue Holiday, Harrison Barnes ve Juan Toscano-Anderson'a karþý galip gelmiþ olan Anthony, 100.000 dolarlýk ödülünü Portland Sanat Müzesi'nin Siyahi Sanatlar ve Deneyimler Giriþimi'ne baðýþladý.

Diðer dört finalistin her biri de seçtikleri bir hayýr kurumuna baðýþlamak için 25 bin dolar kazandýlar.


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