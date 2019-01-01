Carmelo, sezona devam etme konusunda "karışık duygular" yaşıyor

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, Florida eyaletinin Orlando şehrindeki Walt Disney World'de 2019-20 sezonuna devam etme konusunda "karışık duygular" yaşadığını belirtti.



Anthony, Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma ile yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"İşin basketbol tarafına bakarsak, hazır hissediyorum ve işe geri dönmekten heyecan duyuyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, hala bunca şey devam ederken, Orlando'ya seyahat etme konusunda sıkıntı çekiyorum. Dünyanın geri kalanından izole olduğum için, NBA'e geri dönmekle ilgili karışık hislerim var."



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Orlando'daki "bubble" ortamından ayrılacak oyuncular, en az 10 gün boyunca karantinaya alınacak ve tekrar oynamalarına izin verilmeden önce iki kez negatif sonuç alma durumunda oldukları bir testi yaptırmaları gerekecek. Bununla birlikte, uzun bir süre boyunca bir oyuncudan yoksun olmak, son playoff sıralaması için mücadele eden Blazers gibi takımlar için çok kritik bir durum.



Blazers şu anda Batı Konferansı'nda 29-37 derecesi ile dokuzuncu sırada. Ayrıca, son playoff noktasına sahip olan Memphis Grizzlies'den sadece 3.5 maç geride.



Portland ve diğer 21 takım, son playoff sıralamasını belirlemek için sekiz maç oynayacak. Blazers, sezonu sekizinci sıranın dört veya daha az maç uzağında farkla bitirirse, son playoff sıralaması için bir play-in turnuvası düzenlenecek.



