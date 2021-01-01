Carmelo: "Russ'ın Lakers'taki rolü, OKC döneminden farklı!"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, takım arkadaşı Russell Westbrook'un rolünün Oklahoma City Thunder günlerine kıyasla nasıl değiştiğini anlattı.



Birkaç yıl önce OKC'nin süperstarı konumunda olan Russ, son birkaç yılda James Harden ve Bradley Beal gibi başka yıldızlarla aynı takımda oynadığı için, rolünde değişiklik görmüştü.



Oklahoma'da takım arkadaşı olduktan üç yıl sonra Westbrook ile güçlerini tekrar birleştiren Carmelo, Russ'ın Lakers'ta karşı karşıya olduğu durumun farklı olduğunu açıklayarak, takımdaki tek süperstar olmak yerine, artık büyük üçlünün bir parçası olduğunu belirtti:



"Burası farklı. OKC'de şovun yıldızı oydu. Takımı belli bir yerde tutan çapaydı. Bana kalırsa, bu takımdaki hepimiz başarı yolunda bir nevi kendimizin çapası olabiliriz.



Hepimiz LeBron'u (James) ve AD'yi (Anthony Davis) biliyoruz ama iş görebilmemiz için, diğerlerinin de demir atması gerekiyor. Yani Russ, Russ gibi olmalı.



Memleketine döndüğü için farklı hissedeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum ama, bildiğim bir şey var ki, o da kendi şehrinizde oynamanın özel bir duygu olduğu. Şahsen ben New York'tayken böyle bir fırsata sahiptim ve her gece ailemle arkadaşlarımın önünde oynamak tamamen farklıydı.



Bence Russ alıştığı ve ısındığı zaman, onda da bu farkı göreceksiniz."



