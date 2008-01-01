Carmelo, ribaund çekerken neden küfrediyor?

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, ribaund alırken küfür etmesi durumunu açıkladı.



Carmelo, uzun zamandır bir savunma ribaundı çektiğinde "Bende, s**tirin gidin" şeklinde bağırmasıyla dikkatleri çekiyordu.



Uzun süredir bunun için bir açıklama yapmamış olan Melo, nihayet neden bunu yapmayı bu kadar sevdiğine açıklık getirdi:



"Uzun bir süre boyunca, üst düzey ribaund alan adamlar bunu bir stille ya da bir tür tarz ile yaparlardı. Yüksek sesle bağırarak, emir kipiyle konuşurlardı. Ben de bunu yapıyorum, işin içine biraz eğlence getirmeye çalışıyorum ve etrafımdakiler ribaundı aldığımı bilsin istiyorum."



Kariyerinde maç başına 6.5 ribaund ortalaması ile oynayan Carmelo, kariyerinde yalnızca bir sezonda maç başına 5.0 ribaund ortalamanın altına düşmüştü (Üçüncü yılında, 4.9).



Melo'nun güldüren ribaund anları ise, şu şekilde:



