Carmelo: "OKC ile uyumumuz iyi değildi"

Carmelo Anthony, geçtiğimiz sezon katıldığı Oklahoma City Thunder'da işlerin "çok aceleye geldiğini" ve "iyi bir uyum yakalayamadıklarını" söyledi.
34 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en düşüğü olan 16.2 sayı ortalamasıyla oynamıştı.
Geçtiğimiz yılın yaz dönemi sonunda New York Knicks'ten OKC'ye takaslanan Melo, işlerin hızlıca halledilmesinin, Thunder'daki dönemini negatif etkilediğini açıkladı: "Günün sonunda, iyi bir uyum olmadı. Sanırım geçen sene - ki bunu daha önce konuşmamıştım - her şey çok aceleye geldi. Antrenman kampından önce takımın medya gününe katılmıştım. Adamlar çoktan bazı şeyleri ayarlamışlardı, ben de son saniyede gitmiştim ve 'Has...r, Melo gel sen de bize katıl.' gibi bir şey oldu. Sanki uzun zamandır oynadığım için hemen olayları kavramam gerekiyormuş gibi. Zaten bu yüzden istikrarsızdık. Bazı anlarda, bana yardım etmeye çalışan başkalarına odaklanacağıma, kendime odaklanmam gerekiyordu."
Melo, ayrıca Atlanta Hawks'a takaslandıktan sonra kontratının ödenip serbest bırakılması durumuna kendi kendini alıştırdığını ve bunu artık normal karşıladığını da ekledi: "Kontratının ödenmesi ve serbest bırakılman, senin işinin bittiğini düşünmeleri gibi bir şey. Artık norm haline gelmiş bir şey. Eğer işler yürümezse, bırak kontratındaki miktarı ödesinler ve seni takaslasınlar. Basketbolda artık yeni norm bu. Bunu aşmam gerekiyordu. Ailemle bunu konuşmuştum. Böyle şey olmaz dedim. 'Serbest bırakamazlar beni'. Bunu kimsenin bilmeyeceğini söylediler. Yapmam gerekeni yapmalıydım. Şimdiki aklıma ulaşmam biraz zaman aldı ama sonunda 'Tamam, kabul ediyorum.' dedim."
Melo'nun Houston Rockets ekibiyle anlaşması bekleniyor.