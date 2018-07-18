Carmelo: "OKC ile uyumumuz iyi değildi"

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Carmelo Anthony, geçtiğimiz sezon katıldığı Oklahoma City Thunder'da işlerin "çok aceleye geldiğini" ve "iyi bir uyum yakalayamadıklarını" söyledi.34 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en düşüğü olan 16.2 sayı ortalamasıyla oynamıştı.Geçtiğimiz yılın yaz dönemi sonunda New York Knicks'ten OKC'ye takaslanan Melo, işlerin hızlıca halledilmesinin, Thunder'daki dönemini negatif etkilediğini açıkladı:Melo, ayrıca Atlanta Hawks'a takaslandıktan sonra kontratının ödenip serbest bırakılması durumuna kendi kendini alıştırdığını ve bunu artık normal karşıladığını da ekledi:Melo'nun Houston Rockets ekibiyle anlaşması bekleniyor.