Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Carmelo: "OKC ile keşke işleri yürütebilseydik"

Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, 2017-18 sezonunda Oklahoma City Thunder ile geçirdiği zamanı anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, 2017-18 sezonunda Oklahoma City Thunder ile geçirdiği zamanı anlattı.

Anthony, New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'in podcast'ine konuk olduğu sırada, her şeyin bitmesine rağmen orada geçirdiği zamandan keyif aldığını söyledi:

"Şahsen ben, aslında OKC'deki zamanımdan gerçekten keyif almıştım. O takımı severdim. O adamların yanında olmak hoşuma gitmişti. Yapmamız gerekeni yapamamıştık. O takımla amacımız, kazanmaktı. Ama başarısız olmuştuk. Ve aklımızdan diyorduk ki, 'Gelecek yıl geri geleceğiz, iyi olacağız. Bu herkes için daha yeni bir durum. Russ, bu takım senin, ben önceki yıl New York'ta bir All-Star'dım, haydi hepsini bir araya getirelim.'

Ama yürümedi. Her şey parayla ilgiliydi. Neyle karşı karşıya olduğumu zaten biliyordum. Keşke OKC ile işler yürüseydi."

Anthony maç başına 16.2 sayı ortalamasına sahip olsa da, Thunder ekibi playoffların ilk turunda elenmişti. All-Star oyuncu ise, 2018 yazında takımdan ayrılmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal