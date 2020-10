Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, 2017-18 sezonunda Oklahoma City Thunder ile geçirdiği zamanı anlattı.



Anthony, New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'in podcast'ine konuk olduğu sırada, her şeyin bitmesine rağmen orada geçirdiği zamandan keyif aldığını söyledi:



"Şahsen ben, aslında OKC'deki zamanımdan gerçekten keyif almıştım. O takımı severdim. O adamların yanında olmak hoşuma gitmişti. Yapmamız gerekeni yapamamıştık. O takımla amacımız, kazanmaktı. Ama başarısız olmuştuk. Ve aklımızdan diyorduk ki, 'Gelecek yıl geri geleceğiz, iyi olacağız. Bu herkes için daha yeni bir durum. Russ, bu takım senin, ben önceki yıl New York'ta bir All-Star'dım, haydi hepsini bir araya getirelim.'



Ama yürümedi. Her şey parayla ilgiliydi. Neyle karşı karşıya olduğumu zaten biliyordum. Keşke OKC ile işler yürüseydi."



Anthony maç başına 16.2 sayı ortalamasına sahip olsa da, Thunder ekibi playoffların ilk turunda elenmişti. All-Star oyuncu ise, 2018 yazında takımdan ayrılmıştı.