Carmelo: "New York, benim evim..."

"BURASI EVİM, NEW YORK BENİM EVİM"

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Carmelo Anthony, geçtiğimiz gece Madison Square Garden'a izleyici olarak geri döndü, ancak yakın gelecekte tekrar arenada oynamayı umduğunu belirtti.New York Knicks'in Miami Heat'le oynadığı maçta verdiği röportajda, Melo şu ifadeleri kullandı:Melo, an itibariyle oyuna dönmek konusunda ne karar verdiğiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:Anthony, ilk çeyrekte arenanın tepesindeki jumbotron'da gözüktüğü sırada Garden'daki taraftarlardan uzun ve yüksek bir alkış almıştı:Şu anda Chicago Bulls'un bir üyesi olan Anthony'nin kısa süre içinde serbest bir oyuncu olması muhtemel. Anthony'yi Houston Rockets'la olan bir takasla alan Bulls, 7 Şubat'taki son takas gününden önce Melo'yu ya takas edecek, ya da serbest bırakacak.