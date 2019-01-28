Carmelo: "New York, benim evim..."

Carmelo Anthony, geçtiğimiz gece Madison Square Garden'a izleyici olarak geri döndü, ancak yakın gelecekte tekrar arenada oynamayı umduğunu belirtti.
New York Knicks'in Miami Heat'le oynadığı maçta verdiği röportajda, Melo şu ifadeleri kullandı: "Bu binada harika yıllar geçirdim. Buraya tekrar gelmeyi ve biraz daha oynamayı dört gözle bekliyorum."
Melo, an itibariyle oyuna dönmek konusunda ne karar verdiğiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Bu noktada, sadece mutlu olmak istiyorum. Sanırım şu anda odaklanmam gerekenlere odaklanarak zihinimi daha barışçıl bir hale getirdim. Ve beni mutlu edecek her neyse, onu yapacağım."
"BURASI EVİM, NEW YORK BENİM EVİM"
Anthony, ilk çeyrekte arenanın tepesindeki jumbotron'da gözüktüğü sırada Garden'daki taraftarlardan uzun ve yüksek bir alkış almıştı: "Buraya gelip oturabileceğim tek an vardı, o da onun (Wade) burada oynayışını görmekti. Bu oyuna kattıklarını, ne yapacağını bilerek. Aramızdaki ilişki basketboldan da derin. Enerji bu arenada her zaman iyiydi. Taraftarlar her zaman iyiydiler. Bana karşı da iyiydiler. Burası evim, New York benim evim. Ailem burada, arkadaşlarım burada. Bu enerjinin yerine başka bir şey koyamazsın."
Şu anda Chicago Bulls'un bir üyesi olan Anthony'nin kısa süre içinde serbest bir oyuncu olması muhtemel. Anthony'yi Houston Rockets'la olan bir takasla alan Bulls, 7 Şubat'taki son takas gününden önce Melo'yu ya takas edecek, ya da serbest bırakacak.