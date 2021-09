Carmelo: "Mor ve altın renklerini giymek bir başka!"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, "mor ve altın" renklerini giymenin her zaman farklı olduğunu açıkladı.



Kariyerinde 10 kez All-Star seçilen oyuncu, Lakers'a katılmanın nasıl bir his olduğunu medyaya şu şekilde paylaştı:



"Tesis binasına ilk kez geliyorum. Hala bu mor ve altın renkleri giydiğim gerçeğini sindirmeye çalışıyorum. Başka herhangi bir yere de ilk kez gidince benzer hisler oluyor ama mor ve altın çok farklı. Her zaman öyleydi ve olmaya da devam edecek. Bir parçası olduğum için oldukça memnunum.



Hayranlarımın beni burada çalışırken görmesini isterdim ama bilmeleri yeterli. Sonunda bu binaya geri dönebildim. Uzun zamandır bu anı bekliyordum, bu yüzden heyecanlıyım.



Hayranlarıma sesleniyorum, bu konuda heyecan duymalısınız. Lakers taraftarları da aynı şekilde."