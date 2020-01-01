Carmelo: "Lillard, beraber oynadığım en iyi oyuncu"

Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, süperstar takım arkadaşı Damian Lillard'ın, beraber oynadığı en iyi oyuncu olduğunu söyledi.



Anthony, Yahoo'dan Chris Haynes'e şu açıklamaları yaptı:



"Dame benim için zirvede. Takımını sahada oyunuyla ve bir lider olarak yükselten biriyle hiç oynamamıştım. Takım arkadaşlarına gerçekten değer veriyor. Yapabildiği şey inanılmaz. Beraber oynadığım en iyi adam kendisi."



Anthony, Oklahoma City Thunder'da Paul George ve Russell Westbrook ile birlikte bir yıl, geçen sezon James Harden ve Chris Paul ile de Houston Rockets'ta kısa bir dönem oynamıştı.



Melo ayrıca Denver Nuggets'tayken NBA efsanesi Allen Iverson ile de oynamıştı, ancak Iverson o sırada kariyerinin sonuna yaklaşıyordu.



"A.I. o noktada yolunun sonlarındaydı. Bazı büyük oyuncularla oynadım, ancak Dame, oyununu ve diğerlerini yükseltme şekliyle, zirveye çıkmış durumda."



Lillard'ın bubble'daki mükemmel performansı, kendisine Cumartesi günü NBA'in 'Sıralama Maçlarının En iyi Oyuncusu' ödülünü kazandırmıştı. Son dokuz maçında Dame, ortalama 36.8 sayı ile oynamıştı.



Dame, bu sezon sayılarda (maç başına 30), asistlerde (8.1) ve üç sayı yüzdesinde (40) kariyerinin zirvesine ulaşmıştı.



