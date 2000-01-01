Carmelo: "LeBron'u, sahada LeBron olarak görmüyorum"

Portland Trail Blazers'ın veteran ismi Carmelo Anthony, playofflarda yakın arkadaşı Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile karşılaşmanın nasıl bir şey olduğu hakkında konuştu.



Carmelo ve LeBron yaklaşık yirmi yıldır rakip, arkadaş ve ara sıra takım arkadaşları olmuşlardı, ancak Lakers ve Trail Blazers arasında devam eden ilk tur playoff serisi, iki yıldızın ikinci kez playofflarda karşılaşması oluyor (2012 Doğu Konferansı yarı finalleri).



İkili birbirine meydan okumayı sevse de, Anthony sahada James'le eşleştiğinde arkadaşlıklarını düşünmediğini açıkladı:



"Benim için eğlenceli... 16, 17 yaşından beri ona karşı oynuyorum, bu yüzden gerçekten yaşanan anlardan zevk alıyorum."



"O dikdörtgenin içindeyken ona LeBron olarak bakmıyorum. Ona oyunu ele geçirebilen domine edebilen, bunu da uzun süredir yapan biri olarak bakıyorum. Hala arkadaşız, kardeşiz, bunu maçtan sonra veya bir araya geldiğimizde konuşuruz. Ama o çizgilerin içine girdiğimizde, ben onu, o da beni yenmeye çalışır. Bunu ben de biliyorum, o da biliyor."



Anthony, takımının oyun planına, hararetli bir playoff maçında iyi bir arkadaşıyla sohbet etmek için çok fazla odaklandığını da ekledi:



"Diyalogumuz olmuyor. O maçlara hazırlanmak için takım olarak o kadar çok şey yaşıyoruz ki, maç sırasında bir şey söyleyecek vaktiniz olmuyor."



Cumartesi günü Lakers'ın 3. maç galibiyetinin ardından James, arkadaşı arasındaki nadir karşılaşmadan biraz daha fazla etkilenmiş gibi görünmüştü ve bunu "İnanılmaz" olarak nitelendirmişti.



