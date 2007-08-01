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Carmelo: "LeBron ve Dwyane'le finansal kaygılardan bir araya gelemedik"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, yakın arkadaşları LeBron James ve Dwyane Wade ile Miami Heat'te hiçbir zaman bir araya gelememesinin başlıca nedeninin, finansal kaygılar olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, yakın arkadaşları LeBron James ve Dwyane Wade ile Miami Heat'te hiçbir zaman bir araya gelememesinin başlıca nedeninin, finansal kaygılar olduğunu söyledi.

James, Wade ve Chris Bosh o sezon serbest oyuncu olurken, Melo Denver Nuggets ile 5 yıllık bir uzatma kontratı imzalamıştı. Bu uzatma 2007-08 sezonunda başladığından ötürü, Miami'ye yalnızca takas yoluyla gidebilecekti.

Heat, ekibin kadro derinliğini bozmak yerine serbest oyuncu olarak Bosh ile anlaşmayı tercih etmişti. Ve böylece, Melo'nun D-Wade ve James ile oynama hayalleri suya düşmüştü.

Uzun süre boyunca Melo, Wade ve LeBron'un Miami'de bir araya geleceği yönünde söylentiler çıkmış olsa da, bu anlaşma hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Anthony'ye göre bunun nedeni, finansal kaygılardı ve hepsinin maaşlarından büyük kesintiler yapması gerektiğiydi.

"Hepimiz Miami'ye gidebilirdik. Dördümüzün de Miami'ye gitmesi için bir yol olabilirdi. Maaşımızdan kesmek zorunda kalırdık ama o adamların maaşlarında halihazırda kesinti vardı.

Ama o noktada, 'Rakamlar nasıl olacak? Bunu gerçekten yapabilir miyiz?' tartışmalarımız vardı. Yani, nereye varırdık bilmiyorum."


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