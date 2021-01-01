Carmelo: "LeBron'un yanına şampiyonluk için geldim!"

Los Angeles Lakers'ın yeni oyuncusu Carmelo Anthony, yakın arkadaşı LeBron James'e şampiyonluk hedefiyle katıldığını söyledi.



James, Miami Heat, Cleveland Cavaliers ve Lakers ile toplam dört şampiyonluk kazanırken, Anthony playoff kariyerinde 3-13 derecesinde kalmış ve şampiyonluğa en yakın olduğu dönem, 2009'da Denver Nuggets ile Batı Konferansı finallerine çıktığı zaman olmuştu.



Melo, LeBron'la Lakers't bir araya gelişiyle ilgili şu yorumları yaptı:



"Çoğu insan, yıllar önce, kariyerimizin başlarında bir araya gelmiş olmamız gerektiğini söyleyecektir, ancak farklı yollarda ilerliyorduk. En iyi zamanın şu an olduğunu düşündüm. LeBron bana geldi ve doğru zamanın bu olduğunu söyleyerek, bir araya gelmemiz gerektiğini açıkladı. Onunla vakit geçirdim ve önümdeki seçenekleri tarttım.



Aklımda şampiyonluk hedefiyle geliyorum. Kariyerimde eksik olan tek şey bu. Bir şampiyonluk sezonunun iniş çıkışlarından geçmenin nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek istiyorum.



Bu sezonun yolculuğu için daha heyecanlıyım. Birçok maç kazanacağız. Açık konuşalım: maç kazanmamız gerekiyor. İşin basketbol tarafı kendi kendine çözülür. Önemli olan bir araya gelmemiz ve birbirimizi desteklememiz. İşler yolunda gittiğinde her zaman güzeldir, ama gitmediğinde ne olacak? İşte orada uzmanlık ve tecrübe devreye giriyor."



