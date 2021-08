Carmelo, LeBron'la dostluğunun nasıl başladığını anlattı

Los Angeles Lakers'ın yeni oyuncusu Carmelo Anthony, yeni takım arkadaşı LeBron James ile olan dostluğunun lise döneminde nasıl başladığını paylaştı.



Melo, LeBron ile arkadaşlığının 2003 NBA Draftı'nda sırasıyla 1 ve 3 numara seçilmeden öncesine dayandığını açıkladı.



Showtime Basketball'daki "All the Smoke" podcasti'nde yaptığı röportajda Carmelo, LeBron'la nasıl bu kadar yakın olduğu sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Oak Hill'e gittiğimde, LeBron önceki yıl da Oak Hill'e gittiği için 'Ona karşı oynamam lazım. Takvimde o da var mı? Bunu yapmamız lazım' demiştim. Onu daha önce hiç görmemiştim.



New Jersey'ye gittik ve PrimeTime shootout turnuvasında oynayacaktık. Biz otele ondan sonra gelmiştik. 'Melo sen misin?' dedi. Ben de 'evet' dedim. Ve maçtan önceki o gece merdivenlerde oturup saatlerce konuşmuştuk. Enerjimiz anında tutmuştu ve çok iyi anlaşmıştık.



Geçmişlerimizin çok benzer olduğunu görmüştük. Tek ebeveynli ev, dağılmış aile, mahallede büyümek... Hikayelerimiz benzeşiyordu.



Ben biriyle böyle bir ilişki arayışındaydım ve o da aynıydı. Yani, aslında birbirimizin hayatına doğru zamanda girmiştik. İkimiz de o kardeşliği arıyorduk. Karşılıklı güvene dayalı bir kardeşlik ilişkisini..."