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Carmelo: "Lakers'ta oynayacağım aklımın ucundan geçmezdi!"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, kariyerinde Lakers forması giyeceğini asla hayal etmediğini itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, kariyerinde Lakers forması giyeceğini asla hayal etmediğini itiraf etti.

Bu yaz Lakers ile anlaşan Carmelo, gözünü ilk NBA şampiyonluğunu kazanmaya dikmiş durumda.

18 yıllık NBA kariyerinde 10 kez All-Star seçilmiş olan Anthony, Spectrum Sportsnet'e verdiği bir röportajda Lakers için oynayabileceğini asla hayal etmediğini söyledi:

"Üzerine düşünmeye ve sindirmeye çalışıyorum. Mor ve altın renkli formayı giymenin ne anlama geldiğini, basketbolun tarihinden, o takıma karşı rekabet etmekten ve bir Laker olmanın gerçek özünü anlayabildiğimden ötürü biliyorum.

Ama bu formayı giyeceğimi hiç düşünmemiştim. Özellikle de kariyerimin bu noktasında. Ama her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum."

Carmelo, önceki iki sezonu Portland Trail Blazers ile geçirmiş ve 69 maçta 13.4 sayı ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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