Carmelo, Lakers'la ilk antrenmanını yaptı!

Melo getting buckets in the Purple and Gold 💜💛 pic.twitter.com/Mi6aqdXw5P



— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 30, 2021

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, takımla yaptığı ilk antrenmanın ardından Lakers taraftarlarına seslendi.Önümüzdeki sezon ilk şampiyonluğunu kazanmak adına yakın arkadaşı LeBron James ile güçlerini birleştirecek olan Melo, taraftarlara şunları söyledi:37 yaşındaki tecrübeli forvet, Portland Trail Blazers formasıyla geçtiğimiz sezon 13.4 sayı, 3.1 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları tutturmuştu.