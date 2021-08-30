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Carmelo, Lakers'la ilk antrenmanını yaptı!

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, takımla yaptığı ilk antrenmanın ardından Lakers taraftarlarına seslendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, takımla yaptığı ilk antrenmanın ardından Lakers taraftarlarına seslendi.

Önümüzdeki sezon ilk şampiyonluğunu kazanmak adına yakın arkadaşı LeBron James ile güçlerini birleştirecek olan Melo, taraftarlara şunları söyledi:

"Nasılsınız Lakers taraftarları, kim olduğumu biliyorsunuz. Çalışmaya geri döndüm. Antrenmanımı tamamladım. Her şey harika gitti. Tüm Lakers taraftarlarına, Laker Nation'a ve tüm Melo hayranlarına selam etmek istedim.

Heyecanlı bir sezon olacak. İşe bugünden başlayarak, perde arkasında çalışmaları sürdürmek gerekiyor. Sizler, perde arkasında bu yaptıklarımızın faydasını göreceksiniz. Ben kaçtım. Yakında görüşeceğiz. En önemli şey sevgi, bunu unutmayın. Melo'yu izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın."

37 yaşındaki tecrübeli forvet, Portland Trail Blazers formasıyla geçtiğimiz sezon 13.4 sayı, 3.1 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları tutturmuştu.


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