Carmelo, Lakers için benchten gelmeye hazır!

Los Angeles Lakers veteranı Carmelo Anthony, Lakers için bench rolünü üstlenmekte bir sorun yaşamadığını söyledi.



Carmelo, Lakers'a katılmasından ve gelecek sezon yeni takımındaki rolünden bahsetti.



Anthony, henüz ilk beş kadrosunda olup olmayacağını bilmediğini, ancak LA ekibi için benchten oynamakta bir problemi olmadığını açıkladı:



"16, 17 yıl boyunca takımdaki asıl adam olduktan sonra, birinin 'Benchten gelip oynayacaksın' demesiyle gururumu bir yana bırakmak durumunda kalmıştım.



Ama aynı zamanda bu gururu kendimi tetikte tutmak ve motive etmek için de kullanmalıydım. Ve böylece bunu kabul ettim. Portland'da da işe yaramıştı."



Anthony, birkaç gün önce Lakers ile 2.6 milyon dolar değerinde tek yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etmişti.



