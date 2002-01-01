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Carmelo, Lakers'a gidişinde LeBron'un rolünü anlattı: "GM sensin zaten!"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, LeBron James'in kendisini Lakers'a gelmeye ikna etmek için neler söylediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, LeBron James'in kendisini Lakers'a gelmeye ikna etmek için neler söylediğini açıkladı.

Carmelo, Barstool Sports'un "Million Dollaz Worth Of Game" podcast'inde, uzun zamandan beri arkadaşı olan LeBron'un kendisini Lakers'a katılmaya ikna etmek için söylediklerini anlattı:

"Aradığında gerçekten takıma çağırmak için aramıştı, yalan dolan yoktu. Yıllar önce bunu konuşmuştuk ama, aramasını beklemiyordum. Ve adam benim kardeşimdir, onu 15-16 yaşından beri tanırım.

'Sana ihtiyacım var, zamanı geldi' dedi. Ben de 'Tamamdır, başka bir şey demene gerek yok, artık zamanı geldi, biliyorum. Beni doğrudan sen aradın, genel menajer falan aramadı. GM sensin zaten.' gibi şeyler dedim.

Ben de doğru zamanın geldiğini hissetmiştim. Enerji ve aura artık daha farklıydı, doğru zaman gelmişti."


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