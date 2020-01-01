Carmelo, Kobe Bryant'ın saygısını nasıl kazandığını anlattı!

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın saygısını nasıl kazandığına dair bir hikaye anlattı.



Instagram'da yakın arkadaşı ve eski NBA yıldızı Dwyane Wade ile canlı yayın röportajında Carmelo, ilk basketbol yıllarını hatırladı.



Wade ile konuşurken, Blazers veteranı Los Angeles Lakers'a karşı bir gece, çaylak yılında Denver Nuggets'la oynadığı zamana döndü:



"Sahaya girdim ve sahaya girdiğinde işler değişik olabiliyor. Karşındaki adamın kafa yapısını bilmiyorsun. Sana karşılık olarak bir şey söylemeyebilir.



Kobe sahaya geldi, selamlaştık. Maç sırasında, bana 'Son çeyreğe kadar senin ısınmana izin vermememiz lazım. Son çeyrekte ben seni savunacağım' gibi ufak şeyler söylüyordu. 'Beni savunacaksın' ne demek diyordum. 'Niye şimdi savunmuyorsun?' dedim. 'Hayır, hayır' dedi. 'Seni ben durdurmayacağım, hepimiz durduracağız.' dedi.



Gençken böyle bir şey duyduğunda 'Ne diyorsun ya' falan oluyorsun. Maç devam etti ve son çeyrek geldi. Sürekli faul aldırdı, o faul yapınca hakemler çalmadı, 'Sana olacakları söylemiştim' dedi. 'Olan ne?' dedim. 'Hadi dünyaya istedikleri şeyi gösterelim' dedi.



Faul yaptı, tutup çekti, hücumda gelirken ben ona sert faul yapıyordum, ben giderken o bana aynı şekilde sert faul yapıyordu. Sürekli trash-talk yapıyorduk."



"ÖRGÜLERİME ASLA DOKUNMA!"



"O dönem saçlarım örgülüydü. Bir adamın yapabileceği en saygısızca şey, örgülerine dokunmaktır. Biri teknik faul mü ne almıştı, hatırlamıyorum, yarı sahadaydık. Gelip, örgülerimin ucuna şöyle dokundu, 'Sakin ol kardeşim' dedi. Bana orada abilik tasladı. 'Öldürürüm ben bu adamı' dedim. Örgülerime asla dokunma.



O noktadan sonra, maçtan sonra, yanıma gelip 'Saygımı kazandın.' dedi. 'Neden bahsediyorsun?' dedim kendi kendime. Senin saygın için mi oynayacağız? Benim tek derdim buraya gelip seni mahvetmek. 'Hayır.' dedi. 'Geri adım atmadın. Ve çok sıkı oynadın. Şu an sakat olabilirim, göğsüm, vücudum falan ağrıyor. Ama bu teste karşı ne yapacağını görmek istedim.' dedi.



Bana 'Godfather' çekiyordu. Eğilip elini mi öpmem gerekiyordu? Aklımdan geçen buydu. O andan sonra yakın olduk. Başta sadece basketboldu, sonra arkadaşlık oldu ve sonrasında aile oldu. En sonunda da genel olarak hayatımda yer aldı. Ama benim hikayem buydu. Beni test ettiğini bilmiyordum, ama edilmiştim."



