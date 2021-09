Carmelo: "Kobe beni Lakers formasıyla görse, eminim yüzü gülerdi"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın kendisinin Lakers'a katılmasından dolayı "yüzünün güldüğüne" emin olduğunu söyledi.



Melo, New York Knicks ile geçmişi hakkında konuşarak, Kobe'nin kendisinin Lakers formasını giydiğini görmekten mutlu olacağını iddia etti:



"Farklı bir his, ama iyi anlamda. Geçmişte New York gibi büyük bir şehirde ve Knicks gibi büyük bir organizasyonda oynama fırsatım olmuştu. Ama bu renkler tamamen farklı. Mavi ve turuncu, mor ve altın renginden çok farklı. Los Angeles'ta olduğunuzda, bunu gerçekten hissediyorsunuz. Kardeşim Kobe'nin şu anda yüzünün güldüğüne eminim."



Melo, bir NBA şampiyonluğu kazanmanın kendisini şu anda en çok motive eden şey olduğunu da sözlerine ekledi:



"Şampiyonluk kazanmak, 20 yıldır kafamda olan bir şey. Şimdi, sahip olduğumuz bu kadroyla o seviyede ciddi anlamda rekabet edebiliriz ve bu benim için oldukça heyecan verici."