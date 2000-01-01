Carmelo: "Knicks, umarım bir gün 7 numarayı emekli eder"

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, New York Knicks'in bir gün 7 numaralı formasını emekliye ayırmasını umduğunu söyledi.



Anthony dün gece eski takımı Knicks'e karşı oynamak için New York'taydı. Knicks kendisini 2017 yazında Oklahoma City Thunder'a takas ettiğinden beri bu maç, Anthony'nin Madison Square Garden'daki ikinci maçıydı.



Anthony, formasının emekli edilip edilmeyeceği sorulduğunda şunları söyledi:



"Bunu düşünüyor muyum? Eğer böyle bir fırsat varsa, herkes elde etmek ister. O zamanın ne zaman geleceğini göreceğiz. Umarım orada bir yerlerde '7'yi asarlar."



Carmelo, Knicks takım tarihinde en skorer yedinci oyuncu konumunda. Knicks ile oynadığı 412 maçta Anthony, ortalama 24.7 sayı, 7.0 ribaund ve 3.2 asistle oynamıştı.



Sadece sekiz oyuncunun formaları, Knicks tarafından emekliye ayrıldı. Bunlar Patrick Ewing, Walt Frazier, Willis Reed, Earl Monroe, Bill Bradley, Dick Barnett, Dick McGuire ve Dave DeBusschere.



Blazers ile bu sezon 19 maçta Anthony 15.7 sayı, 6.2 ribaund ve 1.2 asist ile oynadı.



