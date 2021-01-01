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Carmelo: "Knicks'in yükselişi için, Rose'a şapka çıkarıyorum!"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, New York Knicks başkanı Leon Rose'un Knicks'in yeniden yükselişi için yeterince övgü almadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, New York Knicks başkanı Leon Rose'un Knicks'in yeniden yükselişi için yeterince övgü almadığını belirtti.

SNY'den Ian Begley ve Scott Thompson ile röportaj yapan Anthony, Rose'un Knicks başkanı olarak daha fazla takdiri hak ettiğini söyledi:

"O takımın sıfırdan başlayarak yaptıklarını, başlattıklarını ve ortaya koyduklarını yapabilmek çok zor iştir. Bunu söylediğimde, gereksiz her şeyi temizleyerek doğru insanları getirmekten, ama bunu güçten faydalanmayacak bir biçimde yapmaktan bahsediyorum.

Takımdaki insanlarla iletişim kurarak, onları tanıyarak, anlayarak, öncesinde olan bitenleri bilerek ve her şeyi sıfırdan başlatıp üzerine inşa ederek. Bence insanlar bunun hakkında daha çok konuşmalı.

New York Knicks'in başkanı olmadan önce menajerlik yapmış biri için bu çok zor bir görev. O yüzden o adamlara, şu ana kadar başardıkları şeylerden dolayı şapka çıkarıyorum."

2020'den beri Knicks'in başkanı olan Rose, geçen sezondan önce koç Tom Thibodeau'nun getirilmesinde ve Julius Randle'ın yükselişinde temel bir rol oynamıştı. Takımı Doğu'daki zirve ekiplerden birine dönüştüren Rose, New York'un yedi yıl içinde ilk kez playofflara ulaşmasına da yardımcı olmuştu.


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