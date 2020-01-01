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Carmelo: "Kendimizi, sekizinci sıra takımı olarak görmüyoruz"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, Blazers'ın Batı'da sekizinci sırada yer alarak, playofflarda Los Angeles Lakers ile karşılaşması olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, Blazers'ın Batı'da sekizinci sırada yer alarak, playofflarda Los Angeles Lakers ile karşılaşması olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Blazers, Orlando bubble'ındaki altı maçından dördünü kazandı ve sekizinci sırada yer alan Memphis Grizzlies'in 0.5 maç gerisine oturdu. Anthony ise Orlando'da 16.2 sayı ve 6.7 ribaund ortalamaları ile oynuyor.

Anthony, ESPN'den Rachel Nichols'a şunları söyledi:

"Buraya biraz iş yapmak, odaklanmak ve o 8. sırayı almaya çalışmak için geldiğimiz izlenimiyle geldik. Biz bu yolu takip ediyoruz. Herkes işini yapıyor, herkes buna inanıyor. Kendimizi sekiz numaralı bir takım olarak görmüyoruz. Doğru zamanda bir araya gelen çok iyi bir basketbol takımı olarak görüyoruz. Zihniyetimiz, 'istediğimiz nokta buydu' şeklinde."


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