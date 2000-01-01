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"Carmelo, kariyerini Knicks'te bitirmek istiyor" iddiası!

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony'nin, kariyerini New York Knicks ile tamamlamak istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony'nin, kariyerini New York Knicks ile tamamlamak istediği iddia edildi.

Carmelo, NBA kariyeri boyunca beş farklı forma giymiş olsa da, adı geçtiğinde kendisinin en çok akla geldiği forma, çoğunlukla New York forması oluyor.

Knicks ile oynadığı yedi sezonda Melo, yedi kez All-Star olmuş, maç başına ortalama 24.7 sayıyla oynamış ve bir kez sayı kralı olmuştu. 2017'de ayrılana kadar o takımın yüzü, kalbi ve ruhuydu.

Söylentilere göre, Melo kariyeri sona ermeden önce NYC'ye geri dönmek istiyor:

"Eski Knicks başkanı Steve Mills, Anthony bir takası zorladıktan ve istek listesini açmadığından ötürü, Anthony ile uğraşmak istemedi. (Anthony'nin takas vetosu maddesi vardı). Ama yine de yaradı. Knicks, Oklahoma City'nin 2018'deki ikinci tur draft hakkıyla, ikinci yılındaki pivot, Mitchell Robinson'ı seçmişti. Brooklyn doğumlu Anthony'nin bir Knick olarak kariyerini bitirmek ve halka açık bir şekilde övgüde bulunduğu Thibodeau için oynamak isteyeceğine dair güçlü bir inanç var."

2019-20 sezonunun başlarında NBA'e döndüğünden beri Melo, Trail Blazers'a değerli bir katkı olmuştu. Aylar boyunca üretken oyununu sürdürmesiyle, bir yıldız olarak itibarını ve değerini yeniden inşa ettiğini söylemek adil olabilir.


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