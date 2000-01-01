Carmelo: "Jordan, LeBron'dan önce beni seçmişti"

Portland Trail Blazers oyuncusu Carmelo Anthony, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Jordan markası için kendisini Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'ten önce nasıl seçtiğini anlattı.



Syracuse'da tek bir kolej sezonundan çıkan ve NCAA turnuvasında ulusal şampiyonayı kazanan Carmelo, lise fenomeni LeBron James'den sonra 2003 Draftı'nda esasen en çok konuşulan ikinci oyuncuydu.



Nike'nin sahibi olduğu Air Jordan, daha sonra Anthony, Chris Paul, Russell Westbrook ve şimdi Luka Doncic gibi çağdaş yıldızları bünyesine katan bir markaydı. LeBron ise Nike'ye katılmış ve o zamandan beri, "LeBron" ayakkabısının 17 modelini piyasaya sürmüştü.



Anthony, şu açıklamaları yaptı:



"İnsanlar ilk yılımda Nike ile imzalamış olduğumu bilmiyorlar. Değil mi? İmza ayakkabım yoktu çünkü o zamanki ilk imza atlettim. O zamanlar bir plan olmadığını hatırlıyorum. Ama LeBron Nike'deydı ve MJ de 'Bak, yarısını ben öderim, yarısını Nike öder. Melo'yu ben alırım, siz LeBron'u alın, D-Wade'i ve Bosh'ı Converse aldı.' demişti."



"Jordan ile oynadığım ilk ayakkabım 16.5 modeli mi neydi. Ve hiç unutmuyorum, playofflarda, ayakkabıyı çıkardığımda, bir daha retro modellerle oynamam demiştim."



10 kez All-Star olan Anthony, altı buçuk yıl oynadığı New York Knicks'e takas talep etmeden önce ilk yedi küsür sezonunu Denver Nuggets'ta geçirmiş ve daha sonra Oklahoma City Thunder'a takas edilmişti.



