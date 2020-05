Carmelo: "İnsanlar, bu belgeselle Jordan'ın kim olduğunu gördüler"

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, The Last Dance belgeseliyle, insanların Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın gerçekte kim olduğunu gördüklerini söyledi.



ESPN'in spor dünyasını beş hafta boyunca ekrana kilitleyen 10 bölümlük belgeseli "The Last Dance"in, Anthony'yi oldukça etkilediği görüldü. NBA veteranı, yüksek beğeni toplayan seride, Jordan'ın tasvir edilme şekline başka bir yaklaşımda bulunulduğunu açıkladı:



"Bence insanlar için şaşırtıcıydı, çünkü bir insan olarak kim olduğunu bilmiyorlardı. Ne tür bir insan olduğunu hiç bilmiyorlardı. Herkes, 'Büyük MJ, GOAT MJ, basketbol tanrısı, Kara İsa, Kara Kedi.' diyordu. Bildikleri bu kadardı. Ama kim olduğunu bilmiyorlardı."



"Kendisi bir efsane gibiydi, efsanevi bir yaratık gibi, efsanevi bir insandı. Kimse kim olduğunu veya ne olduğunu anlamıyordu. Sanırım biraz kabuğundan çıkması ve tutkusunu, neyi sevdiğini, sevmediğini, her günü nasıl geçirdiğini ve mentalitesini görmeleri adına, insanlara hikayesini anlatmasını çoğu kişi çok sevdi. Bazı insanlar çok şaşırdılar. Ve ondan nefret eden insanlar da vardı, çünkü çoğu zaman insanlar gerçeklerden nefret ederler."



"İNSANLAR, HER TÜRLÜ KONUŞACAKLAR"



"The Last Dance"i izlemek, Jordan'ın kumar alışkanlıklarını babasının ölümüne bağlayan yerel ve ulusal NBA yazarlarının saçmalıklarına katlanmak zorunda kaldığı için, Anthony'yi oldukça etkilemişti. Melo da, olumsuzluk ile hedef alınma hissiyatını bilen bir oyuncu:



"Beni etkiledi, ama sonra anlıyorsunuz ki, günün sonunda, birisi sizin hakkınızda olumsuz bir iddia çıkarmak istiyorsa, yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yapabileceğiniz gerçekten hiçbir şey yok, bu yüzden yıllar boyunca öğrendiğim bir şey var ki, o da her şeyin olacağına varacağı. İnsanlar her türlü konuşacaklar. Onlara konuşmaları için hiçbir malzeme vermemek lazım. İşinizi yapın ve çok çalışın. Her şeyinizi ortaya koyduğunuzu biliyorsanız, başka birinin sizin için söylediği hiçbir şeyin bir önemi yoktur."