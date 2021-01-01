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Carmelo, emekliliği henüz düşünmüyor!

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, henüz emekliliği düşünmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, henüz emekliliği düşünmediğini söyledi.

Lakers ile ilk sezonuna hazırlanan Carmelo'nun emekli olmayı düşünmediği belirtildi.

Lakers Nation'dan Ryan Ward, Melo'nun basketbolu bırakma zamanının geldiğini ne zaman anlayacağını belirttiğine, attığı tweet'te şöyle yer verdi:

"Carmelo Anthony, oyunu hala 'çok sevdiğini' ve tutkusunun azalmadığını söyledi. Ayrıca antrenmana gitmek istemediği anın, oyun günlerinin 'sonu geldiğinin' bir işareti olacağını da biliyor. Lakin henüz o noktada değil."

Melo ayrıca Lakers'ın Salı gecesi Golden State Warriors'a karşı sezon açılışına hazır olacağını da kaydetmişti.


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