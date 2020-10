Carmelo, eğer CP3 de alınacaksa, Knicks'e dönmeye açık!

Serbest oyuncu Carmelo Anthony'nin, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ile takas yapılması durumunda New York Knicks'e dönmeye açık olduğu bildirildi.



Anthony, Portland Trail Blazers'a geri dönmeye büyük ilgi göstermiş olsa da, takımın yakın arkadaşı Paul ile anlaşması durumunda Knicks'e geri dönmeye açık olduğu söyleniyor.



New York Post'tan Marc Berman haberi şu şekilde duyurdu:



"Eğer oyun kurucu Chris Paul bir takas yoluyla Knicks'e giderse, kaynaklar Anthony'nin kendisini takip etmek isteyeceğini söyledi. Anthony ve Paul yakın arkadaşlar ve bir NBA takımında birlikte oynamayı daha önce hayal etmişlerdi. Her iki oyuncu da şimdi Knicks başkanı olan Leon Rose, Creative Artists Agency'nin başında olduğu dönemdeyken onun tarafından temsil ediliyordu. Bir kaynak, Rose'un, Paul olmadan da Anthony'nin dönüşüne yeşil ışık yaktığını söyledi."



Anthony, 2011-2017 arasında Knicks forması giymiş ve New York'ta ortalama 24.7 sayı ve 7.0 ribaund ortalamaları yakalayarak, takımı 2013'te son 20 yıldaki ilk galibiyet sezonuna götürmüştü.



Berman'a göre Knicks, Paul'e olan ilgisini de dile getirmişti ve Thunder'ın yeniden yapılanmasına devam ederken, veteran oyuncuyu takas etmek istediği belirtilmişti.



Paul, Batı Konferansı'nı beşinci sırada bitiren Thunder için maç başına 17.6 sayı, 6.7 asist ve 5.0 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.