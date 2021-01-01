Carmelo: "Detroit'in yerime Milicic'i Draft etmesi, beni çok üzmüştü"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Detroit Pistons'ın 2003'te Darko Milicic'i kendisinden önce Draft etmesine "çok üzüldüğünü" söyledi.



Anthony, 2003 NBA Draftı'nda Milicic ve LeBron James'in ardından üçüncü sırada seçilmişti. O dönem genel beklenti, Syracuse çıkışlı genç oyuncunun Detroit tarafından ikinci sıradan seçileceği yönünde olduğundan ötürü, bu gelişme herkes için büyük bir şok olmuştu.



Pistons'ın yaptığı bu son dakika değişikliği, Melo'nun bugün bile halen aklından çıkmayan bir hamle oldu.



Yakın zamanda GQ'dan Tyler R. Tynes ile konuşan Carmelo, Detroit'in kendisine söz vermesine rağmen Milicic'i seçmesinin, o dönemde canını sıktığını itiraf etti:



"Tynes: Detroit'in senin yerine Darko Milicic'i seçmesine ne kadar üzülmüştün?



Anthony: "Çok üzülmüştüm cidden. Büyük hayal kırıklığıydı. Kendi kendime 'Kahretsin! Neden ben? Neden sürekli hayal kırıklığına uğruyorum? İşler asla yolunda gitmiyor. Neden?' diyordum. Bu bir süre içime kapanmama yol açmıştı.



'Neden bu sürekli başıma gelip duruyor?' diyordum. Sürekli kendimi sorguluyordum. 'Philly'ye gelip sizinle buluşuyorum ama bana verdiğiniz sözü tutmuyorsunuz.'



O zamanlar hayal kırıklığına çok alışmıştım ve sonunda bunu geride bırakacağımı düşünürken, karşıma daha fazla hayal kırıklığı (Pistons) çıkmıştı."



Darko hiçbir zaman yıldız olamasa da, Pistons yalnızca aylar sonra bir şampiyonluk kazanırken, Anthony çaylak olarak maç başına 21.0 sayı ortalaması tutturmuştu.



