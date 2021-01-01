Carmelo: "DeRozan, orta mesafede ustalaşmış..."

Los Angeles Lakers veteranı Carmelo Anthony, dün gece Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan'ın son çeyrekteki performansı hakkında konuştu.



38 sayısının 19'unu dördüncü çeyrekte atan DeRozan, Bulls'u Lakers'a karşı 115-110 galibiyete taşımıştı.



Melo, DeMar hakkında şunları söyledi:



"Orta mesafeyi nasıl kullandığı gerçeğine bakmak gerekiyor. Pek çok insanın oyunun bu yanını itibarsızlaştırmaya çalıştığını biliyorum, fakat bence bu artık pek görmediğimiz bir sanat. DeMar ise bu konuda ustalaşmış adamlardan biri."



Carmelo, karşılaşmada 21 sayı ve 5 ribaund ile oynamıştı.



