Eski NBA süperstarı Carmelo Anthony, "toksik" olarak gördüğü "şampiyonluk yüzüğü kültürüne" eleştirilerde bulundu.



NBA'de geçirdiği 19 yıllık başarılı bir kariyere sahip olan Carmelo'nun bir oyuncu olarak statüsü, bu süreçte şampiyonluk kazanamamış olması nedeniyle birçok kişi tarafından farklı noktalarda görülüyor.



Şampiyonluk kazanmayı basketbolda edinilen diğer başarılara göre orantısız bir biçimde çok daha değerli gören bu yüzük kültürü hakkında ise, Melo'nun düşünceleri şu şekildeydi:



"Yüzük kültürü söz konusu olduğunda, insanların buna yaklaşımının büyük ölçüde değiştiğini düşünüyorum. Yüzük kazanmamış adamların hak ettikleri itibarı görmüyor olmaları çok yanlış bir durum. (Charles) Barkley'nin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz, bizler de nasılsak öyleyiz.



Yani NBA'de şampiyonluk kazanamadığımız için takdir görmememiz mi gerekiyor? Hiçbir konuda adımız bile anılmamalı mı? Bu düşünceye hiçbir zaman katılmayacağım. Ve yüzük kültürüne gelince, insanların herkesin şampiyonluk kazanamayacağını anlaması lazım."



Anthony, Charles Barkley, Allen Iverson, Vince Carter ya da Tracy McGrady gibi geçmişteki yıldızlar, kendi dönemlerinde şampiyonluk kazanamasalar da NBA tarihinin efsaneleri olarak görülüyor.





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