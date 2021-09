Carmelo: "Bu yıl LeBron'un hangi versiyonunu göreceğimizi bilmiyoruz!"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, LeBron James'in süperstar oyuncularla takım kurabilme yeteneği hakkında konuştu.



Lakers'ın bu yılki kadrosunun oluşturulmasında kilit bir rol oynayan LeBron, takımın Russell Westbrook ve Anthony de dahil olmak üzere birçok başarılı veteran oyuncuyu getirmesine yardımcı olmuştu.



Medya günü röportajı sırasında Melo, James'in kariyeri boyunca kadrolarını nasıl doğru şekilde bir araya getirebildiğini açıkladı:



"Oyunu görme biçimini ve takımları nasıl bir araya getireceğini anlama şeklini uzun süredir görüyoruz. Onu tanıdığım süre boyunca, gerçek anlamda ihtiyaç duyduğu parçaları en iyi şekilde bir araya getirebilmeyi başardığını şahsen görmüştüm.



Yıllar içinde bulunduğu takımlara baktığınızda, her biri birbirinden çok farklıydı. Her yıl farklı bir LeBron olması gerekiyordu. Yani bu sene nasıl bir LeBron göreceğimizi bilmiyoruz ve bence işin heyecanlı kısmı da bu. Bu takımın doğru parçalarla, doğru bir şekilde kurulduğunu düşünüyorum. Yalnızca öylesine bir araya getirilmiş oyunculardan ibaret değiliz."



"ARAMIZDA KAVGA BİLE ÇIKABİLİR..."



Melo, takımın sezon içinde yaşayabileceği sıkıntıların doğal olduğunu da sözlerine ekledi:



"Çoğu zaman bizim gibi bir grup yetenekli oyuncuyu bir araya getirdiğinizde, işler olması gerektiği gibi yürümeyebiliyor. Ama bana kalırsa, bizler kariyerimizde bulunduğumuz noktaları ve iş görebilmemiz için yapmamız gereken fedakarlıkları anlayan bir grubuz. Bence çıkacağımız yolculuğun güzel tarafı da, bu iniş ve çıkışlar.



İşler her zaman kusursuz gitmeyecek. İnişler ve çıkışlar, hatta tartışmalar ve kavgalar bile olabilir. Ama zamanı geldiğinde, hepimizin birbirinin arkasında olduğunun bilincindeyiz. Önemli olan tek şey de bu."