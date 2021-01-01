Carmelo: "Bu oyuna çok şey verdim, özgüvenimi asla kaybetmedim!"

Portland Trail Blazers'ın veteran oyuncusu Carmelo Anthony, kendine olan güvenini hiçbir zaman kaybetmediğini ve oyuna karşı duyduğu neşeyi kimsenin elinden alamayacağını söyledi.



Melo, oyuna adadığı sayısız saatlerin, kariyerine devam etmesi için güven sağlayan en büyük şey olduğunu açıkladı:



"Kendime olan güvenimi asla yitirmedim, güvenimi kaybetmek için bu oyuna çok fazla şey verdim. Bana kimse inanmıyorsa ben kendime inanırım. Ve en önemli şey de budur. Kendinize inanmak. Şu anda zihniyetim bu şekilde. Hem kendime, hem yeteneğime, hem beceri seviyeme, hem de basketbol oyununa dair bilgim ve sevgime dair inancım tam. Bunların hepsine bir arada sahip olduğunuzda, hiç kimse neşenizi elinizden alamaz."



Anthony kısa süre önce başka bir bireysel başarı yakalamış ve NBA tarihi sayı krallığı listesinde efsane oyuncu Hakeem Olajuwon'ı geride bırakarak, 11'inci sıraya yerleşmişti.



