Eski NBA yıldızı Carmelo Anthony, Boston Celtics guardı Jaylen Brown ve Philadelphia 76ers forveti Paul George'un Olimpiyatlarda Paris'te yarışacak ABD Milli milli takımına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.



George'un podcast'i 'Podcast P'de konuk olan Melo, Brown ve George'u şu şekilde savundu:



"Bence Paul'a bir şans verilmeliydi. Jaylen'a da aynı şekilde. Her ne sebeple olursa olsun, bunu bu kadar bariz bir şekilde yapamazsınız. Bu adam bu noktaya gelmek için ölümcül derecede çalıştı. İnsanların onun hakkında söylediği her şeyi yuttu. Şampiyonluğu kazanmış bir adam ABD takımına girme şansını nasıl yakalayamaz? Güya oyun tarzı uymuyor diye mi? Bunların politik sebepleri mi var bilmiyorum ama en azından adamla bir konuşun ve saygı gösterin.



Yani eğer bu kişisel bir şeyse, aurasından, düşünme tarzından falan hoşlanmıyorlarsa, en azından kendilerine takıma neden alınmadıklarına dair makul bir sebep sunun."



Hem Brown hem de George, bu yılki Olimpiyat takımına dahil edilmek için sağlam performanslar ortaya koymuştu. Brown maç başına 23 sayı ve 5,5 ribaundla Celtics'i NBA şampiyonluğuna taşımış ve Finaller MVP'si seçilmişti. George ise maç başına 22,6 sayı ve 5,2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



George bir kez Olimpiyatlara katılarak ABD Takımının 2016'da Rio'da altın madalya kazanmasına yardımcı olsa da, Brown henüz ABD için forma giymemişti.





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