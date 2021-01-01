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Carmelo: "Brady gibi 50 yaşıma kadar oynayamam"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, NFL yıldızı Tom Brady gibi "50 yaşına kadar" oynamayı hedeflemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, NFL yıldızı Tom Brady gibi "50 yaşına kadar" oynamayı hedeflemediğini söyledi.

Brady'nin yakın zamanda "50 yaşında hala NFL'de oynayabileceği" yönündeki iddiası hakkında konuşan 37 yaşındaki Anthony, bu tür bir uzun ömürlülüğün onun için zor olacağını itiraf etti:

"Brady'nin bir hücum hattı var. Onu koruma altına alırlar. Ben öyle yapmak istemiyorum. 50 yaşıma kadar oynayamam, o kadarını söyleyeyim."

Kariyerindeki 19. NBA sezonuna girecek olan Anthony, muhabirlere verdiği demeçte, emeklilik vaktinin "önceden belirleyebileceği" bir şey olmadığını sözlerine ekledi:

"Bunun için vücudumu dinleyeceğim. Çıkıp oynayabilmek için gerekenleri yaptığım sürece, sorunum yok. Aslında harika bir durumdayım. Çok iyi hissediyorum. Vücudum iyi, oyunum hala düşmedi, harika bir grup adamla beraberim ve bu yüzden kafa olarak çok iyi bir noktadayım."


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