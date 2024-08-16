Eski NBA süperstarı Carmelo Anthony, Paris Olimpiyatları'nda kendi üçlük sevincini kullanan Atlanta Hawks'tan Bogdan Bogdanovic'e sevgilerini sunarak, kendisini "oğlu" şeklinde nitelendirdi.



'7 PM in Brooklyn' podcast'inde konuşan Anthony, Olimpiyat ABD Milli takımının Olimpiyat yarı finalinde Sırbistan ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için Paris'e yaptığı seyahat üzerine konuştu.



Bogdanovic'in kutlamasını taklit etmesinden bahsederken, Melo bu konuda herhangi bir alınganlık göstermediğini ve Bogi'nin kendisine saygı duruşunda bulunduğunun farkında olduğunu belirtti:



"İşte benim oğlum! Oyun devam ederken, o sırada Bogi'ye hiçbir şey söylemiyordum bile. Ama şut soktuktan sonra, 'Çok güzel Bogi, görüyorum yaptıklarını' gibi şeyler diyordum.



O sevinci kullanınca insanların benim tarafımı tutmasını takdir etsem de, gerçek şu ki, o hareketi saygısından yapıyordu. Onu da maç sırasında desteklemek istemiştim fakat malum durumdan ötürü duygularımı gösteremiyordum. Muhtemelen şimdiye kadar gittiğim en iyi maçlardan biriydi."



Bogdanovic karşılaşmada sonra yaptığı açıklamada bu hareketi yaparak Melo'ya saygısızlık etmek istemediğini, aksine kendisine sevgi ve takdir göstermeye çalıştığını söylemişti.



ABD'ye karşı harika bir performans göstermiş olan Bogdan, karşılaşmayı 20 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle tamamlamıştı. Sırbistan galibiyete uzanamamış olsa da, Almanya'yı yenerek bronz madalyayı almayı başarmıştı.





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