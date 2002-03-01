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Carmelo: "Beni Pistons draft etseydi, 2-3 yüzüğüm olurdu"

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, Detroit Pistons tarafından draft edilmiş olsaydı, birden fazla şampiyonluk kazanmış olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, Detroit Pistons tarafından draft edilmiş olsaydı, birden fazla şampiyonluk kazanmış olabileceğini söyledi.

Eski NBA yıldızı ve arkadaşı Dwyane Wade ile Instagram'daki canlı yayın oturumu sırasında Melo, Detroit tarafından draft edilmiş olsaydı, birden fazla yüzük alabileceğini belirtti.

Denver Nuggets, kariyerinde 10 kez All-Star ve bir kez sayı kralı olmuş Melo'yu, 3. sıradan seçmişti:

"Detroit'e gitseydim ne olurdum bilmiyorum. Belki iki ya da üç yüzüğüm olacağını biliyorum."

2002-03 sezonunda Syracuse ile ulusal şampiyonluğu kazandıktan sonra Anthony, en iyi draft seçimlerinden biri olarak görülüyordu. Bununla birlikte, Cleveland Cavaliers, memleketinden çıkan lise kahramanı LeBron James'i 1 numarada seçmişti ve o dönem Doğu Konferansı'nda çok iyi durumda olan Pistons, Darko Milicic'i almıştı.


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