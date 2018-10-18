Carmelo: "Benchten gelecek olmanın mental zorlukları var"

Carmelo Anthony, kariyerinde ilk kez benchten gelecek olmanın kendisi için önemli bir geçiş olacağını kabul etti.



Melo, düşüncesini "Her şeyden çok, oyun için yapılan hazırlığın farklılığı açısından mental olarak zorlu bir durum. Bunun dışında, genel olarak bu bir mücadele zaten. Önemli olan ise benim bu mücadeleye ve meydan okumaya nasıl tepki vereceğim ve kabul edeceğim konusu, ki bunu yapacağım da." ifadeleriyle dile getirdi.



Anthony, Houston Rockets'a imza atmadan önce koç ekibinin belirlediği en iyi rol ne olursa olsun buna açık olduğunu bildirmişti.



