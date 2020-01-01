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Carmelo: "Belirsizlik olduğu için, %100 kendimizi vermek zor"

NBA'in, oyunculara, Orlando'daki bubble ortamında geçirilecek zamanın algılanandan daha az göz korkutucu olabileceğini belirtmek için uğraştığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, oyunculara, Orlando'daki bubble ortamında geçirilecek zamanın algılanandan daha az göz korkutucu olabileceğini belirtmek için uğraştığı açıklandı.

NBA'in, 9-11 Temmuz tarihlerinde kamplara başlamayı planladığı duyurulmuştu. Takımlar, resmi sezon 30 Temmuz'da devam etmeden önce, resmi antrenman kamplarına başlamadan önce karantinaya alınacaklar.

Gelecek 53 gün içinde takımların 14'ü elenecek ve 67 gün sonra sadece dört takım kalacak. NBA, konferans finallerinin en fazla 82 gün içinde bitmesini bekliyor.

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, TNT'den Ernie Johnson'a, birçok oyuncunun karşılaştığı belirsizlikle ilgili şunları belirtti:

"Oynama konusunda... biraz belirsizim çünkü tüm detaylara sahip değiliz. Çok fazla bilgi bilmiyoruz, bu yüzden bunu elde edene kadar, yüzde 100 kendimizi vermek biraz zor."


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