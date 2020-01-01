Carmelo: "Artık huzur içindeyim!"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, zihinsel ve fiziksel açıdan "huzur içinde olduğunu" söyledi.



Anthony, ESPN'den Rachel Nichols'a, Houston Rockets'la geçirdiği süre boyunca olanları atlatmasının biraz zaman aldığını, ancak şu anda hem zihinsel hem de fiziksel olarak harika bir formda olduğunu itiraf etti.



"Şimdi huzur içindeyim. Dürüst olacağım, Houston olayından sonra, mental ve duygusal olarak geri dönmem, en baştan başlamam biraz zaman aldı. Ama şimdi beni oynarken izlediğinizde, farklı bir hava, farklı bir enerji var. Gerçekten her şeye sırasıyla bakıyorum."



Anthony dün gece Dallas Mavericks'e karşı alınan 134-131'lik galibiyette 26 sayı (10/17 isabetle) atmış ve Portland'ın Batı'da sekizinci sıraya yerleşmesinde büyük katkı sağlamıştı.



